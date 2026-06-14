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Stage de dessin – Atelier de la Loire Atelier de la Loire Nantes

Stage de dessin – Atelier de la Loire Atelier de la Loire Nantes

Stage de dessin – Atelier de la Loire Atelier de la Loire Nantes samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Atelier de la Loire

Adresse : 20 Rue de l'Hermitage , Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : 100 € 100 € Inscription : 06 62 91 09 30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-18 14:00 – 19:00
Gratuit : non 100 € 100 € Inscription : 06 62 91 09 30  

Baptiste Dangerard organise un stage de dessin à la découverte du dessin au graphite samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026 de 14h à 19h à l’atelier de la Loire, 20 rue de l’Hermitage

Atelier de la Loire Nantes 44100
0662910930 https://www.facebook.com/profile.php?id=100080786167714


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