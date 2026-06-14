Stage de dessin – Atelier de la Loire Atelier de la Loire Nantes samedi 18 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-18 14:00 – 19:00

Gratuit : non 100 € 100 € Inscription : 06 62 91 09 30

Baptiste Dangerard organise un stage de dessin à la découverte du dessin au graphite samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026 de 14h à 19h à l’atelier de la Loire, 20 rue de l’Hermitage

Atelier de la Loire Nantes 44100

0662910930 https://www.facebook.com/profile.php?id=100080786167714



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