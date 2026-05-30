All Over 2026 – Expositions et projection École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes L’école des Beaux-Arts présente cet été deux axes forts de son établissement : la recherche en art et le travail des enseignants et des artistes. Depuis 2024, le projet de recherche en art « L’Océan comme méthode », mené à l’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire, invite à renouveler nos attentions, nos sensibilités, nos représentations, nos imaginaires et nos pratiques à l’égard de l’océan. Depuis les villes de Saint-Nazaire, Nantes, Lorient, Lisbonne et Salvador au Brésil, les étudiants s’intéressent aux multiples activités passées et présentes : commerce et circulation des humains ou des végétaux, industries, énergies, pôles militaires et scientifiques, tourisme. Cette réflexion amène à repenser notre manière d’habiter la Terre et à décoloniser l’océan. L’exposition présente, dans la galerie Open School, des travaux d’étudiants et, dans le showroom, une installation personnelle de l’artiste et enseignante Euridice Zaituna Kala, avec la projection de son film réalisé à Salvador de Bahia, « Roda dos Encantados / Pour ceux qui n’ont pas de langage mais des sons ».Elle explore l’histoire des quilombos, territoires de refuge et de résistance créés au Brésil par des personnes esclavagisées africaines en fuite et des communautés autochtones. Avec : Euridice Zaituna Kala, Leïla Aït-Mekourta, Lucie Bourgoing, Giovanna Buiatti, Marion-Moana David, Nelly Giauffret, Rose Guillaud, Jie Hu, Joel Janse-Van-Vuuren, Clara Kaminka, Antreas Kelpis, Haoxi Lai, Lilou Le Gars, Coraline Marion, Naomy Maurin, Jade Regazzi, Eli Ringuet, Jing Zhang (16 étudiantes et étudiants et 1 diplômée de l’école).Commissariat d’exposition : Emmanuelle Chérel Et Euridice Zaituna KalaScénographie : Marion-Moana David Exposition du 4 juillet au 6 septembre 2026 :tous les jours de 10h à 19h + Visites flash 7j/7 à 11h30 et à 17h30- durée : 20-30 minutes, gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles.

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200



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