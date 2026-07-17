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L’œuvre du jour : Joan Mitchell, Tilleul Musée d’arts de Nantes Nantes

jeudi 20 août 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

L’œuvre du jour : Joan Mitchell, Tilleul Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif : gratuit sur présentation d'un billet d'entrée au musée 9€/4€/gratuitRéservation le jour même à l'accueil-billetterie du musée.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 16:00 – 16:30
Gratuit : non Tarif : gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée 9€/4€/gratuitRéservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Adulte 

Examinez minutieusement un chef-d’oeuvre du musée. Prenez le temps d’en scruter chaque détail et d’approfondir vos connaissances sur la vie de l’artiste ainsi que le contexte de création de l’œuvre. Quel rôle joue-t-elle dans la collection du musée et pourquoi est-elle incontournable ?Durée : 30 minutes

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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