La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

La Bibliothèque joue le jeu ! Mercredi 19 août, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés

Jeux de société

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés. Jeux de société