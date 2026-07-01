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La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Luce Courville, Nantes

mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

La Bibliothèque joue le jeu ! Mercredi 19 août, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés
Jeux de société

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés. Jeux de société

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