AGENDA · Nantes
La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Luce Courville, Nantes
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
La Bibliothèque joue le jeu ! Mercredi 19 août, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés
Jeux de société
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés. Jeux de société
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