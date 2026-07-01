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Permanence jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes

mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Permanence jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Permanence jardin Mercredi 19 août, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00

Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-Full
Reconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-Full. Reconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque. été2026

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