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La Paillote Voyageuse 2026 #7 : Lava Lazuli + Aji’Ndé Pataugeoire de la Halvêque Nantes

La Paillote Voyageuse 2026 #7 : Lava Lazuli + Aji’Ndé Pataugeoire de la Halvêque Nantes

La Paillote Voyageuse 2026 #7 : Lava Lazuli + Aji’Ndé Pataugeoire de la Halvêque Nantes jeudi 20 août 2026.

Lieu : Pataugeoire de la Halvêque

Adresse : 22, rue Léon Serpollet 44300

Ville : 44305 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 18:30 – 21:30
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap 

La Paillote Voyageuse, c’est un rendez-vous culturel incontournable dans les quartiers Est de Nantes. Les équipes de l’Accoord vous proposent des “apéros-concerts” gratuits dans l’espace public en partenariat avec les acteurs culturels du territoire. En tout, 8 soirées concerts sont proposées en itinérance dans les quartiers nantais. Ensuite, place à la détente et à la musique pour profiter des belles soirées d’été :???????????????? ???????????????????????? : https://www.facebook.com/Lava.Lazulii/????????????’???????????? : https://www.facebook.com/NayelHoxo/

Pataugeoire de la Halvêque Nantes 44305
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