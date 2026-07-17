Là où chantent les crapauds !, Le Parc des Oblates, Nantes
mercredi 19 août 2026 · Le Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Là où chantent les crapauds ! Mercredi 19 août, 16h30 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T16:30:00+02:00 – 2026-08-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T16:30:00+02:00 – 2026-08-19T17:30:00+02:00
Partez à la rencontre des crapauds, ces petits explorateurs nocturnes souvent méconnus mais fascinants. Une invitation à mieux les comprendre et à changer de regard sur ces étonnants habitants de nos mares et jardins.
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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.
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