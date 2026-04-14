Après-midi accordéon, RIG Malville, Nantes
Après-midi accordéon, RIG Malville, Nantes lundi 29 juin 2026.
Après-midi accordéon Lundi 29 juin, 14h00 RIG Malville Loire-Atlantique
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T14:00:00+02:00 – 2026-06-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-29T14:00:00+02:00 – 2026-06-29T16:00:00+02:00
Une accordéoniste pour vous accompagner. Rencontre musicale interactive pour stimuler sa mémoire, écouter, rythmer, fredonner ou chanter dans la convivialité
Seniors et tout public, amis des aînés
RIG Malville 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}]
La musique à l’honneur pour écouter, rythmer, fredonner ou chanter dans la convivialité
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