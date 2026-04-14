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Après-midi accordéon, RIG Malville, Nantes

Après-midi accordéon, RIG Malville, Nantes

Après-midi accordéon, RIG Malville, Nantes lundi 29 juin 2026.

Lieu : RIG Malville

Adresse : 31 rue de Malville 44100 NANTES

Ville : Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Après-midi accordéon Lundi 29 juin, 14h00 RIG Malville Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T14:00:00+02:00 – 2026-06-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-29T14:00:00+02:00 – 2026-06-29T16:00:00+02:00

Une accordéoniste pour vous accompagner. Rencontre musicale interactive pour stimuler sa mémoire, écouter, rythmer, fredonner ou chanter dans la convivialité
Seniors et tout public, amis des aînés

RIG Malville 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}]
La musique à l’honneur pour écouter, rythmer, fredonner ou chanter dans la convivialité

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