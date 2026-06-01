Aux heures d’été – Séance de cinéma plein air dans le quartier Port Boyer, Embarcadère du Port Boyer, Nantes

Aux heures d’été – Séance de cinéma plein air dans le quartier Port Boyer Mercredi 8 juillet, 20h00 Embarcadère du Port Boyer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

Depuis 2017, au sein du quartier Port Boyer, les habitantes du quartier et les élèves du collège Libertaire Rutigliano travaillent sur plusieurs éléments de décor. Pour cette nouvelle édition, la brigade de couture et les élèves vous proposent de découvrir leurs nouvelles créations lors de cette soirée dès 20h !

A partir de 20h, installez-vous confortablement sur la pelouse du quartier pour profiter du décor installé pour l’occasion.

A 22h30 (durée 1h30), projection du ciné-concert AILLEURS de Gints Zilbalodis par la Cie Anaya.

Le réalisateur letton Gints Zilbalodis, récemment récompensé pour Flow, signe le film d’animation sans paroles Ailleurs. Dans celui-ci, on suit un jeune homme rescapé d’un accident d’avion échoué sur une île, qui cherche désespérément à retrouver le monde des humains. Sur sa route : une nature luxuriante, des animaux sauvages et des paysages aussi beaux que mystérieux. Mais il n’est pas seul ! Une étrange créature suit sa trace… menace inquiétante ou présence bienveillante ? Fortement inspirée par cette épopée initiatique, la Cie Anaya met en relief les superbes dessins du film et leur atmosphère en accompagnant le film en direct. Leurs mélodies et le chant de Camille, chanté dans une langue imaginaire, donnent une nouvelle dimension à ce voyage hors du commun.

Distribution : Gints Zilbalodis : réalisation · Camille Saglio : chant, guitare, sampler · Matthieu Dufrêne Martin : accordéon, batterie · Xavier Genty : création son et régie · Caroline de Saint Pastou : production

Production : France – 2019 – Cie Anaya

Les petits + :

Pour plus de confort et les soirées fraiches, ramenez votre plaid !

Pas de buvette ou stand de nourriture, pensez à ramener votre pique-nique.

Evénement co-produit par l’ACE, l’ACCOORD, l’Atelier Photographique de l’Erdre et le collège Libertaire Rutigliano.

Embarcadère du Port Boyer Rue du Port Boyer, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mercredi 8 juillet, au Port Boyer, profitez des pelouses du Port Boyer dès 20h, suivi d’un ciné-concert en plein air à partir de 22h30. festival cinéma

Crédit : ACE / Conception : Bang Design / Illustration : Matthieu Ossona de Mendez