Crée ton personnage ! – Stage de dessin été enfants – Atelier de la Loire Atelier de la Loire Nantes
Crée ton personnage ! – Stage de dessin été enfants – Atelier de la Loire Atelier de la Loire Nantes jeudi 16 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 13:30 – 16:00
Gratuit : non 120 € / 100 € 100 € sans matériel120 € matériel fourni Inscriptions : lea-streiff.jimdosite.com Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12
Stage de dessin pour 9 élèves maxi de 8 à 12 ans. Stage de 2 jours – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h :- 16 et 17 juillet 2026- 20 et 21 juillet 2026 Au programme : Silhouettes, proportions, symbole des couleurs, crayons aqualrelles. Avec Léa Streiff, illustratrice jeunesse
Atelier de la Loire Nantes 44100
0674033994 https://www.facebook.com/profile.php?id=100080786167714
Afficher la carte du lieu Atelier de la Loire et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes !, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- La Pride 2026 au Warehouse, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- Vide-grenier & Fête de quartier pole associatif Félix Thomas Nantes 14 juin 2026
- Ciné-concert « LA LA LAND » Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes 14 juin 2026
- EXPO : « EXPRESSION(S) DÉCOLONIALE(S) #4 » Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 14 juin 2026