Crée ton personnage ! – Stage de dessin été enfants – Atelier de la Loire Atelier de la Loire Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 13:30 – 16:00

Gratuit : non 120 € / 100 € 100 € sans matériel120 € matériel fourni Inscriptions : lea-streiff.jimdosite.com Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12

Stage de dessin pour 9 élèves maxi de 8 à 12 ans. Stage de 2 jours – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h :- 16 et 17 juillet 2026- 20 et 21 juillet 2026 Au programme : Silhouettes, proportions, symbole des couleurs, crayons aqualrelles. Avec Léa Streiff, illustratrice jeunesse

Atelier de la Loire Nantes 44100

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