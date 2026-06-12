Repair café numérique Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 14:00 – 17:30

Gratuit : non Prix libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!

Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Centre socioculturel Accoord Bout des Landes et trouvez le meilleur itinéraire

