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Repair café numérique Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes

Repair café numérique Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes

Repair café numérique Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Centre socioculturel Accoord Bout des Landes

Adresse : 12 rue de Concarneau - Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 14:00 – 17:30
Gratuit : non Prix libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Un ordinateur qui rame ou qui refuse de démarrer, venez le réparer en notre compagnie. Marre de Windows et envie d’un peu de liberté, venez le libérer! Prix Libre!

Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 44300


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