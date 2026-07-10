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Contes, jeux et lectures : ANNULÉ Square Louis Feuillade Nantes
jeudi 16 juillet 2026 · Square Louis Feuillade · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Contes, jeux et lectures pour tous les publicsRenseignements à la bibliothèque du Breil-Malville
Square Louis Feuillade Nantes 44100
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