Spectacle de Magie Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes
Spectacle de Magie Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes lundi 20 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-20 15:30 – 17:00
Gratuit : oui gratuit sans inscription Adulte, Jeune Public, En famille, Senior, Tout public
dans le cadre des animations d’été la Maison de Quartier Madeleine Champ de Mars vous propose un temps convivial et participatif, chaque numéro apporte une touche de poésie et d’émerveillement.plus d’information au 02.40.41.65.19 ou 02.40.41.65.00
Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- À la racine Médiathèque Jacques Demy Nantes 26 mai 2026
- Bal Forro au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes 26 mai 2026
- Soirée Polyglotte Info jeunes Pays de la loire Nantes 26 mai 2026
- CONFÉRENCE : « LA TRAITE TRANSATLANTIQUE DANS NOS RUES ? TRACES URBAINES, POLITIQUES MÉMORIELLES ET ENJEUX CONTEMPORAINS » École nationale supérieure d’architecture Nantes 26 mai 2026
- Model/Actriz + 1ère partie Le Ferrailleur Nantes 26 mai 2026