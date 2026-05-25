Spectacle de Magie Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-20 15:30 – 17:00

Gratuit : oui gratuit sans inscription Adulte, Jeune Public, En famille, Senior, Tout public

dans le cadre des animations d’été la Maison de Quartier Madeleine Champ de Mars vous propose un temps convivial et participatif, chaque numéro apporte une touche de poésie et d’émerveillement.plus d’information au 02.40.41.65.19 ou 02.40.41.65.00

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 44000



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