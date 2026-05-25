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Spectacle de Magie Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes

Spectacle de Magie Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes

Spectacle de Magie Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Grand Atelier - Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars

Adresse : 10 Rue Monteil, 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 15:30

Tarif : gratuit sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-20 15:30 – 17:00
Gratuit : oui gratuit sans inscription Adulte, Jeune Public, En famille, Senior, Tout public 

dans le cadre des animations d’été la Maison de Quartier Madeleine Champ de Mars vous propose un temps convivial et participatif, chaque numéro apporte une touche de poésie et d’émerveillement.plus d’information au 02.40.41.65.19 ou 02.40.41.65.00

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 44000


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