Les Sciences en Bas de Chez Toi – Dervallières plaine de jeux Nantes
Les Sciences en Bas de Chez Toi – Dervallières plaine de jeux Nantes jeudi 23 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit Gratuit Jeune Public, En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Pendant une semaine, les animateurs et animatrices des petits débrouillards seront présent·es aux Dervallières (plaine Lorrain, plaine de jeux, terrain d’aventures, Patellière, jardin d’usages) pour proposer aux grands et aux petits des expériences scientifiques pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
plaine de jeux Dervallières – Zola Nantes 44000
0249628999
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