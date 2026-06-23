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Balade patrimoniale au Breil Restaurant intergénérationnel Malville Nantes

Balade patrimoniale au Breil Restaurant intergénérationnel Malville Nantes

Balade patrimoniale au Breil Restaurant intergénérationnel Malville Nantes lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Restaurant intergénérationnel Malville

Adresse : 31 Rue de Malville

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Gratuit Inscription préalable obligatoire pour obrenir le lieu de rdv (ne tenez pas compte du lieu indiqué dans cette annonce). Rrendez-vous sur le site internet Nantes Patrimonia ou contactez-nous du lundi au vendredi au 07 64 51 66 75.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-20 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit Inscription préalable obligatoire pour obrenir le lieu de rdv (ne tenez pas compte du lieu indiqué dans cette annonce). Rrendez-vous sur le site internet Nantes Patrimonia ou contactez-nous du lundi au vendredi au 07 64 51 66 75. Etudiant, Adulte, Senior – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Balade de 2km5 à la découverte de certains noms de rues du quartier : « le Breil fait son cinéma ». INSCRIPTION préalable obligatoire

Restaurant intergénérationnel Malville Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 76 05 69 07 64 51 66 75


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