Balade patrimoniale au Breil Restaurant intergénérationnel Malville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-20 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit Inscription préalable obligatoire pour obrenir le lieu de rdv (ne tenez pas compte du lieu indiqué dans cette annonce). Rrendez-vous sur le site internet Nantes Patrimonia ou contactez-nous du lundi au vendredi au 07 64 51 66 75. Etudiant, Adulte, Senior – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Balade de 2km5 à la découverte de certains noms de rues du quartier : « le Breil fait son cinéma ». INSCRIPTION préalable obligatoire

Restaurant intergénérationnel Malville Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 76 05 69 07 64 51 66 75



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