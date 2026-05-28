Cours de pilates et stretching postural Dalby Sport-Santé Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 12:15 – 13:15

Gratuit : non 10 € sur inscription Petit prix d’été : 10 € la séanceNombre de places limités (8 personnes maxi) – Réservation obligatoireInscription en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/umaneha/adhesions/umaneha-cours-d-ete Adulte, Senior, Etudiant, Tout public

Venez découvrir le Pilates et le Stretching Postural avec Charlotte ! Pour qui ?Les cours proposés sont ouverts à tous et toutes, débutants et débutantes, bienvenus ! Pourquoi ?Des pratiques douces et toniques pour travailler vos muscles en profondeur.Les cours allient mobilité, renforcement musculaire, respiration, étirements, travail abdominal et postural. Pour en savoir plus sur ces 2 méthodes : https://umaneha-sportsantenantes.com/ Où ?A la Pépinière, 7 place des Enfants Nantais, NantesA Dalby Sport-Santé, 2 rue d’Allonville, Nantes Quand ?Vendredi 17/07 – PILATES à 17h30 DalbyLundi 20/07 – PILATES à 18h30 DalbyMardi 21/07 – PILATES à 12h30 DalbyMercredi 22/07 – STRETCHING POSTURAL à 11h et PILATES à 12h15 La PépinièreLundi 27/07 – PILATES à 18h30 DalbyMardi 28/07 – PILATES à 12h30 DalbyMercredi 29/07- SP à 11h et PILATES à 12h15 La Pépinière

Dalby Sport-Santé Nantes 44000

06 68 56 72 57 https://umaneha-sportsantenantes.com/



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