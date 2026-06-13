La Machine du Sacré – Installation d’Ali Cherri Place Félix Fournier Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-11 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes La basilique Saint-Nicolas domine la place Félix-Fournier de sa verticalité néogothique. Construite entre 1844 et 1869, partiellement détruite par les bombardements de 1943, puis reconstruite, elle porte en elle les strates d’une histoire urbaine faite de ruptures et de réparations silencieuses. C’est à partir d’un texte méconnu de Jules Verne, « Un prêtre en 1839 », qu’Ali Cherri développe son installation. Verne y imagine l’effondrement d’une cloche dans cette même basilique : le sacré y bascule vers la violence, puis la violence est absorbée par la gestion — les traces effacées, l’édifice réparé, l’événement normalisé. Ali Cherri nomme ce mécanisme « la Machine du Sacré » : derrière toute élévation, une infrastructure susceptible de se rompre. Pour la place Félix-Fournier, son attention se porte sur un élément bien réel de la basilique : les anges musiciens qui ornent sa flèche, dont certains originaux ont disparu lors d’une précédente restauration, remplacés par des copies.Ali Cherri s’empare de cette figure pour la fragmenter. Ailes et trompettes, coulées en aluminium industriel dont les lignes de soudure restent visibles, s’imposent à l’échelle architecturale. Une tête d’ange modelée en terre leur répond : à la permanence du métal, la fragilité de ce qui s’érode. L’ensemble repose sur une charpente de bois ouverte — entre chantier, ruine et reconstruction suspendue — qui révèle l’ossature plutôt que la façade, ce qui soutient plutôt que ce qui s’expose. Face aux anges à l’identique perchés en hauteur, le fragment au sol pose une question simple : qu’est-ce qui, aujourd’hui, mérite d’être élevé ? Installation du 4 juillet au 6 septembre 2026 – visible 7j/7, 24h sur 24+ Visites flash 7j/7 à 15h30 et 17h30 – durée : 20-30 minutes, gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Place Félix Fournier Centre-ville Nantes 44000



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