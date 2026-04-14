Rendez-vous au jardin Chêne des anglais, Jardin chêne des anglais, Nantes

Rendez-vous au jardin Chêne des anglais Mercredi 29 avril, 15h00 Jardin chêne des anglais Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Venez jardiner du semis à l’arrosage sans oublier l’entretien de ce jardin collectif au quartier ! Il est aussi possible de simplement venir discuter,

participer aux activités saisonnières comme de la peinture, des petites préparations culinaires, des jeux, etc.

Contactez l’association ECOS pour plus d’informations !

Jardin chêne des anglais 1 rue Jacques Cartier Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Atelier de jardinage bi-mensuel au jardin du Chêne des anglais jardinage activité

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