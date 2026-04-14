ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE « MÉMOIRE ET CRÉATION », Bâtiments Ateliers et Chantiers de Nantes, Nantes

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE « MÉMOIRE ET CRÉATION » 29 avril et 30 mai Bâtiments Ateliers et Chantiers de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation.

Lieu : Au Fonds documentaire Tissé Métisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

En résonance avec l’exposition « Libres ! Vies et combats contre l’esclavage » (voir p. 10), des ateliers de pratique artistique seront menés par Camille Bleu-Valentin, artiste plasticienne (voir p. 11). Ces ateliers proposent une approche de la sérigraphie, autour des indiennes de traite et de l’héritage contemporain de l’histoire de l’esclavage et de la colonisation. Les ateliers seront suivis d’un goûter à partager.

Par Tissé Métisse et Camille Bleu-Valentin

Bâtiments Ateliers et Chantiers de Nantes 2 bis boulevard Léon Bureau à Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « fondsdoc@tisse-metisse.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 74 75 13 »}]

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes