Lecture bilingue de kamishibaï, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Lecture bilingue de kamishibaï Mercredi 29 avril, 16h30, 17h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T16:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T17:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

Avec les jeunes de la classe MAST du lycée Les Savarières

Lors d’un moment de partage, découvrez en famille une lecture bilingue de deux contes mis en kamishibaï lors du projet Histoires en partage. Les jeunes conteurs feront entendre leurs récits dans leur langue d’origine et en français, offrant au public un voyage sonore et visuel à travers les imaginaires du monde.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Avec les jeunes de la classe MAST du lycée Les Savarières