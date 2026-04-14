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Lecture bilingue de kamishibaï, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Lecture bilingue de kamishibaï, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Lecture bilingue de kamishibaï, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 quai la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Lecture bilingue de kamishibaï Mercredi 29 avril, 16h30, 17h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T16:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T17:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

Avec les jeunes de la classe MAST du lycée Les Savarières
Lors d’un moment de partage, découvrez en famille une lecture bilingue de deux contes mis en kamishibaï lors du projet Histoires en partage. Les jeunes conteurs feront entendre leurs récits dans leur langue d’origine et en français, offrant au public un voyage sonore et visuel à travers les imaginaires du monde.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Avec les jeunes de la classe MAST du lycée Les Savarières

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