« Sur les rives du Dniepr, Kiev. Chronique historique et artistique de la capitale de l’Ukraine » – Conférence par Thierry PIEL Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes
« Sur les rives du Dniepr, Kiev. Chronique historique et artistique de la capitale de l’Ukraine » – Conférence par Thierry PIEL Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes lundi 4 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-04 14:30 – 16:00
Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public
Plus d’infos à venir Thierry Piel__, est maître de conférence en histoire ancienne et agrégé d’histoire à Nantes Université.
Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes 44000
https://www.univ-nantes.fr/
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