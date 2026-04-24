Découverte de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes
Découverte de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes lundi 11 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-11 15:00 – 16:00
Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public
Découvrez l’exposition Plants and people accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees
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