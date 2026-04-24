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Découverte de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes lundi 11 mai 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-11 15:00 – 16:00
Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public 

Découvrez l’exposition Plants and people accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees


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