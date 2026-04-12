Adama en concert, Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD, Nantes
Adama en concert, Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD, Nantes vendredi 24 avril 2026.
Adama en concert Vendredi 24 avril, 18h00 Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00
Le comédien franco-sénégalais Adama présente un spectacle initiatique qui vibre au son des musiques africaines et afro-américaines, emmenant le public dans un voyage onirique riche en couleurs et en émotions.
Première partie avec la restitution des stages menés avec Adama en amont du concert.
Proposé par les Centres socioculturels du Grand B à St Herblain et de l’Accoord à Bellevue Nantes.
Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD 25 Rue du Jamet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0669784435 »}]
Un concert au son des musiques africaines et afro-américaines, emmenant le public dans un voyage onirique riche en couleurs et en émotions. concert musique du monde
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