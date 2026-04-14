Les Gourmandises Nantaises 15è édition !, Place du Bouffay, Nantes

Les Gourmandises Nantaises 15è édition ! 24 et 25 avril Place du Bouffay Loire-Atlantique

Gratuit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T17:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

15ᵉ édition des Gourmandises Nantaises

Place du Bouffay – Nantes

Vendredi 24 avril 2026 (17h-21h)

Samedi 25 avril 2026 (10h-21h)

En 2026, les Gourmandises Nantaises fêtent leurs 15 ans !

Pendant deux jours, la Place du Bouffay se transforme en véritable vitrine du terroir nantais et régional :

Une trentaine de producteurs et artisans locaux

Produits frais, spécialités artisanales, sucré, salé

Dégustations de vins du vignoble nantais

Restauration sur place ou à emporter

‍ Recettes réalisées en direct par un chef avec des produits locaux

Animations culinaires et festives tout au long de la journée

️ Le samedi : grand vide-greniers côté Carré Feydeau

Un événement gourmand, convivial et populaire, organisé par la Commune Libre du Bouffay, fidèle à sa devise :

Humour, Bonté, Gaieté.

Venez célébrer le printemps, soutenir les circuits courts et partager un moment festif au cœur du quartier historique de Nantes !

Place du Bouffay Place du Bouffay Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Deux jours pour célébrer le terroir nantais dans une ambiance conviviale, festive et 100 % Bouffay marché producteurs

© Commune Libre du Bouffay