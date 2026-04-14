Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Gourmandises Nantaises 15è édition !, Place du Bouffay, Nantes

Les Gourmandises Nantaises 15è édition !, Place du Bouffay, Nantes

Les Gourmandises Nantaises 15è édition !, Place du Bouffay, Nantes vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Place du Bouffay

Adresse : Place du Bouffay

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Gratuit !

Les Gourmandises Nantaises 15è édition ! 24 et 25 avril Place du Bouffay Loire-Atlantique

Gratuit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T17:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00

15ᵉ édition des Gourmandises Nantaises
Place du Bouffay – Nantes
Vendredi 24 avril 2026 (17h-21h)
Samedi 25 avril 2026 (10h-21h)
En 2026, les Gourmandises Nantaises fêtent leurs 15 ans !
Pendant deux jours, la Place du Bouffay se transforme en véritable vitrine du terroir nantais et régional :
Une trentaine de producteurs et artisans locaux
Produits frais, spécialités artisanales, sucré, salé
Dégustations de vins du vignoble nantais
Restauration sur place ou à emporter
‍ Recettes réalisées en direct par un chef avec des produits locaux
Animations culinaires et festives tout au long de la journée
️ Le samedi : grand vide-greniers côté Carré Feydeau
Un événement gourmand, convivial et populaire, organisé par la Commune Libre du Bouffay, fidèle à sa devise :
Humour, Bonté, Gaieté.
Venez célébrer le printemps, soutenir les circuits courts et partager un moment festif au cœur du quartier historique de Nantes !

Place du Bouffay Place du Bouffay Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Deux jours pour célébrer le terroir nantais dans une ambiance conviviale, festive et 100 % Bouffay marché producteurs

© Commune Libre du Bouffay

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)