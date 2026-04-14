Temps de regard sur création, Sept Cent Quatre Vingt Trois, Nantes

Temps de regard sur création Vendredi 24 avril, 12h30 Sept Cent Quatre Vingt Trois Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T12:30:00+02:00 – 2026-04-24T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T12:30:00+02:00 – 2026-04-24T14:00:00+02:00

Compagnie Sistorms

Cie Sistorms est une compagnie de danse fondée par les artistes marocains Nouhaila, Azhar et Mohcine, trois créateurs animés par une vision commune : réinventer la danse en fusionnant les racines culturelles marocaines. Portée par une alchimie unique entre ses membres, la compagnie puise sa force dans des liens profonds,où la complicité artistique devient un terrain de création.

Le nom Sistorms, contraction de Sisters Who Make the Storm, évoque la dualité au cœur de leur art : entre force et fluidité, tradition et modernité, ombre et lumière. Inspirée par la richesse des traditions ancestrales et l’énergie brute des courants contemporains, Sistorms développe un langage corporel singulier, où le passé dialogue avec le futur et où la tradition embrasse l’innovation.

Avec un grand background dans le monde du battle, du spectacle vivant et de la scène musicale, Sistorms Compagnie fusionne danse hip-hop, culture Marocaine et DJing pour créer des performances immersives et novatrices. À travers des expériences où musique électronique et instruments traditionnels se rencontrent, elle propose des spectacles puissants mêlant danse et musique.

Chaque performance est une narration en mouvement, une exploration des tensions et contradictions qui façonnent notre monde, tout en portant un message d’espoir : l’avenir se construit avec nos racines.

Pièce en cours : MUSTAQBAL

Mustaqbal n’est pas une projection du futur.

C’est un point de tension.

Un espace où le corps se tient entre ce qui a été transmis et ce qui reste à inventer.

Dans un monde où la vitesse, la technologie et la standardisation tendent à lisser les identités, Mustaqbal pose une question essentielle : que faisons-nous de nos héritages lorsque nous avançons ?

Que reste-t-il du geste ancestral quand le futur impose ses propres rythmes ?

Et comment continuer à évoluer sans rompre le fil de la mémoire ?

À travers la danse, la musique et l’immersion sensorielle, Mustaqbal explore ce territoire fragile où le passé et le futur coexistent. Les corps deviennent des archives vivantes : ils portent les traces des cultures marocaines, des danses hip-hop, des pratiques urbaines et rituelles, tout en étant traversés par des énergies contemporaines, électroniques, presque mécaniques.

Ici, le mouvement n’illustre pas un discours : il est le lieu même du conflit, de la transformation et de la transmission. Inspiré par l’idée que chaque génération hérite d’un monde inachevé, Mustaqbal affirme que l’avenir ne peut être pensé sans racines. La modernité n’est pas une rupture, mais une métamorphose. Les interprètes naviguent entre ancrage et déséquilibre, entre répétition et rupture, entre gestes hérités et impulsions nouvelles. Le plateau devient un espace de passage, un seuil où les corps négocient leur place dans un monde en mutation.

La rencontre entre hip-hop, musiques électroniques et sonorités traditionnelles n’est pas décorative : elle est artistique et poétique. Elle révèle les fractures de notre époque, entre technologie et humanité, mémoire et oubli, tout en ouvrant des chemins de réconciliation. La pulsation électronique dialogue avec les rythmes ancestraux comme un battement de cœur élargi, où le futur amplifie la voix du passé au lieu de l’effacer.

Mustaqbal se pense comme une expérience partagée, où le public n’est pas seulement spectateur mais témoin d’un processus vivant. Lumières, sons, corps et espace construisent une immersion progressive, invitant chacun à interroger sa propre relation à l’héritage, à l’identité et à la projection de soi dans l’avenir.

Ce spectacle est un manifeste chorégraphique : préserver n’est pas figer, transmettre n’est pas répéter, avancer n’est pas oublier.

Dans un monde en perte de repères, Mustaqbal affirme que nos racines sont des forces de propulsion. Le futur ne se subit pas : il se danse, à partir de ce que nous sommes, de ce que nous portons, et de ce que nous choisissons de transformer

Chorégraphie : Zhor El Amine Demnati, Nouhaila El Amine Demnati & Mohcine Allouch

Musique & Production : Zhor El Amine Demnati & Nidal Sebbar

Costumes : Jamila Wahid

Sept Cent Quatre Vingt Trois 50 Rue Fouré, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.84.10.83 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@783-nantes.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.783-nantes.com »}]

Venez découvrir ce qu’est un artiste au travail. Chaque compagnie et artiste accueilli par la compagnie 29.27 ouvrira les portes du grand studio de danse pour une présentation d’une étape de travail. Rendez-vous spectateurs centre ville

@ Mohcine Allouch