Tokyo Express, 37ème Pose – Atelier/Galerie, Nantes
Tokyo Express, 37ème Pose – Atelier/Galerie, Nantes vendredi 24 avril 2026.
Tokyo Express 24 avril – 10 mai 37ème Pose – Atelier/Galerie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:30:00+02:00
Une invitation à découvrir des photographies réalisées dans le cadre de deux voyages au Japon, l’un en 2019 et l’autre en 2023. Les photographies regroupent des sténopés réalisés avec des appareils « maison », des photographies argentiques dont certaines sont tirées sur du papier washi (fabrication maison), des transferts de photographies numériques sur plaques de verre ou encore du transfert d’émulsion dans des oeufs !
Vernissage 24 avril à paritr de 18h30
37ème Pose – Atelier/Galerie 11 bis Quai Turenne, Nantes Nantes 44200 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.37emepose.fr »}]
Exposition autour du Japon et de la photographhie argentique photographie
karim more
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