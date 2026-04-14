Anime ton quartier Nantes Erdre, Esplanade Ranzay, Nantes
Anime ton quartier Nantes Erdre, Esplanade Ranzay, Nantes jeudi 23 avril 2026.
Anime ton quartier Nantes Erdre Jeudi 23 avril, 13h30 Esplanade Ranzay Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T13:30:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T13:30:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00
Au programme : Animation hip hop, Handball, slackline, Boxe, tir à l’arc, tennis ballon, et bien d’autres activités. et une prestation scènqiue à 17h!
L’animation se déroulera à proximité sur le plateau sportif du RANZAY.
D’autres événements sont prévus pendnat les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Esplanade Ranzay Rue Hermann Geiger, 44300 Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}]
Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION
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