Anime ton quartier Nantes Erdre, Esplanade Ranzay, Nantes

Anime ton quartier Nantes Erdre Jeudi 23 avril, 13h30 Esplanade Ranzay Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T13:30:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T13:30:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00

Au programme : Animation hip hop, Handball, slackline, Boxe, tir à l’arc, tennis ballon, et bien d’autres activités. et une prestation scènqiue à 17h!

L’animation se déroulera à proximité sur le plateau sportif du RANZAY.

D’autres événements sont prévus pendnat les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Esplanade Ranzay Rue Hermann Geiger, 44300 Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}]

Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION