Vélotopie… illusion d’élite, Cosmopolis, Nantes
Vélotopie… illusion d’élite, Cosmopolis, Nantes vendredi 24 avril 2026.
Vélotopie… illusion d’élite Vendredi 24 avril, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00
De la banlieue parisienne jusqu’au Congo, en passant par les États-Unis, Louisa Crispe fouille dans les représentations, les usages du vélo et les politiques publiques pro-vélo pour mettre à jour les inégalités cachées…
Cette conférence gesticulée est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]
Conférence gesticulée
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