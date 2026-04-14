Vélotopie… illusion d’élite, Cosmopolis, Nantes

Vélotopie… illusion d’élite Vendredi 24 avril, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00

De la banlieue parisienne jusqu’au Congo, en passant par les États-Unis, Louisa Crispe fouille dans les représentations, les usages du vélo et les politiques publiques pro-vélo pour mettre à jour les inégalités cachées…

Cette conférence gesticulée est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]

Conférence gesticulée