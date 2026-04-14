RYTHMES D’AFRIQUE EN LIBERTÉ, Théâtre Francine Vasse, Nantes

RYTHMES D’AFRIQUE EN LIBERTÉ Dimanche 10 mai, 17h00 Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T17:00:00+02:00 – 2026-05-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T17:00:00+02:00 – 2026-05-10T20:00:00+02:00

Rythmes d’Afrique en Liberté est une ode à la liberté, à la culture et à l’unité. C’est un instant où les rythmes ancestraux renaissent pour nous rappeler que la musique a toujours été notre lien, notre force et le battement commun de nos cœurs. Que chaque coup de tambour éveille notre enthousiasme, que chaque mélodie ravive notre fierté, et que l’harmonie que nous créons ensemble résonne bien au-delà de cet instant. Ce spectacle sera interprété par une dizaine d’artistes, amateurs et professionnels, habitants du quartier des Dervallières et de la ville de Nantes, sous la direction de Ntethelelo, artiste sud-africain dit « LELO », à l’issue d’une semaine de résidence à Nantes.

Evénement proposé par Hetsika

Théâtre Francine Vasse 18 rue Colbert, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.leslaboratoiresvivants.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 81 94 77 43 »}]

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes