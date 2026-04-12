Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeux de société, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Jeux de société, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Jeux de société, Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Jeux de société Mercredi 22 avril, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés
Découvrez en famille les jeux coups de cœur des ludothécaires.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)