Jeux de société, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Jeux de société, Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 22 avril 2026.
Jeux de société Mercredi 22 avril, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés
Découvrez en famille les jeux coups de cœur des ludothécaires.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés
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