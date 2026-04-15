Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 22 avril 2026.
Les rendez-vous du jeu vidéo Mercredi 22 avril, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00
En partenariat avec Nantes Esport
Joueurs confirmés ou débutants, venez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec Nantes Esport Joueurs confirmés ou débutants, venez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes.
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