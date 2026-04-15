ATELIER JARDINAGE – Ouvert à tous.tes, Nouveau Studio Théâtre, Nantes

ATELIER JARDINAGE – Ouvert à tous.tes Mercredi 22 avril, 14h30 Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique

Atelier gratuit (Adhésion à l’Asso 5€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Mercredi 22 avril 2026, nous vous proposons un atelier jardinage pour végétaliser et embellir le lieu !

Vincent, professeur en horticulture, vous transmettra différentes techniques pour multiplier les plantes et en prendre soin : « bouturages, divisions et rempotage » au programme !

Un moment convivial de rencontre et de partage pour vivre le Nouveau Studio Théâtre autrement.

–> N’hésitez pas à venir avec des plantes à bouturer et/ou des plantes à donner que l’on se fera une joie d’installer ensemble au sein du lieu.

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La cour du Nouveau Studio Théâtre est un espace accessible, que l’on souhaite ouvert sur le quartier.

Lorsque le portail le permet, libre à chacun.e de venir flâner au soleil, manger son sandwich sous un parasol, trouver son bonheur dans la boîte à livres, lire l’actualité du lieu et peut-être rencontrer les équipes artistiques…

Nouveau Studio Théâtre 5 Rue du Ballet, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251861306 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nouveaustudiotheatre.com/atelier-jardinage »}]

« Pour prendre soin du lieu et de ses propres plantes » ; Animé par Vincent, professeur d’horticulture atelier jardinage bouturage

©Coline Brazo