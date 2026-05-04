Broderie sur cyanotype Le 20 mille Nantes
Broderie sur cyanotype Le 20 mille Nantes jeudi 14 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-14 18:30 – 21:30
Gratuit : non 20€ Adulte, En famille, Etudiant, Senior
Venez partager ce moment créatif et convivial avec Dominique !
Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
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