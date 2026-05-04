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Broderie sur cyanotype Le 20 mille Nantes

Broderie sur cyanotype Le 20 mille Nantes

Broderie sur cyanotype Le 20 mille Nantes jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Le 20 mille

Adresse : 20 Bd Jules Verne

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 18:30

Tarif : 20€

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-14 18:30 – 21:30
Gratuit : non 20€ Adulte, En famille, Etudiant, Senior 

Venez partager ce moment créatif et convivial avec Dominique !

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
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