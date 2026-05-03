3 bonnes raisons de venir à Ully Saint Georges les 23 et 24 mai ! Ully-Saint-Georges

Ully-Saint-Georges

3 bonnes raisons de venir à Ully Saint Georges les 23 et 24 mai !

Place de l’Église Ully-Saint-Georges Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

– Un vide greniers collectif dans près de 15 jardins et bâtiments privés (plan détaillé sur place)

– Des visites guidées dans l’église, ouverte pour cette occasion. L’édifice est remarquable par ses ensembles d’époques très différentes (depuis l’époque romane, jusqu’au XVI° siècle)

La grange aux dîmes attenante, qui date du XIV° siècle, pourra aussi être visitée

– Dans l’église, une exposition de cartes postales anciennes pour se plonger dans le passé d’Ully St Georges et une exposition de peintres locaux.

– Un vide greniers collectif dans près de 15 jardins et bâtiments privés (plan détaillé sur place)

– Des visites guidées dans l’église, ouverte pour cette occasion. L’édifice est remarquable par ses ensembles d’époques très différentes (depuis l’époque romane, jusqu’au XVI° siècle)

La grange aux dîmes attenante, qui date du XIV° siècle, pourra aussi être visitée

– Dans l’église, une exposition de cartes postales anciennes pour se plonger dans le passé d’Ully St Georges et une exposition de peintres locaux. .

Place de l’Église Ully-Saint-Georges 60730 Oise Hauts-de-France +33 6 23 08 27 11 philippe.laden@wanadoo.fr

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English :

– A collective garage sale in some 15 gardens and private buildings (detailed map on site)

– Guided tours of the church, opened for the occasion. The building is remarkable for its ensembles of very different periods (from the Romanesque to the 16th century)

The adjoining tithe barn, dating from the 14th century, is also open to visitors

– In the church, an exhibition of old postcards takes you back in time to Ully St Georges, and an exhibition of local painters.

L’événement 3 bonnes raisons de venir à Ully Saint Georges les 23 et 24 mai ! Ully-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-05-12 par Oise Tourisme