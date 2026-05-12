Saint-Crépin-aux-Bois

#3 Festival des Petites Bouilles à Saint-Crépin-aux-Bois

Saint-Crépin-aux-Bois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre de la 9ᵉ édition du Festival des Petites Bouilles, la Compagnie Tandem à Plumes vous invite à une aventure itinérante et poétique à travers les villages des Lisières de l’Oise.

À bord de leur roulotte tirée par deux ânes, les artistes installent chaque jour leur théâtre ambulant pour jouer Ainsi va la joie, accompagnés de spectacles et d’animations festives. Un moment de partage et de convivialité au cœur de notre territoire !

À Rethondes

– 10h30 Départ de la marche, rendez-vous Place de la Mairie direction Saint-Crépin-aux-Bois !

Au programme

– 12h30 Repas partagé sorti du sac (derrière la mairie),

– 14h00 Balades contées avec Dégourdi’son

– 14h00 à 16h00 Jeux en bois de Pascalou et Atelier de Fresh Flo (dessin).

– 16h00 Mini Bal fiesta avec la Cie du Tire-Laine,

– 18h00 Ainsi va la joie’ de la Cie Tandem à Plumes

Place à la bonne humeur avec Ainsi va la joie, un spectacle cabaret haut en couleurs qui fait revivre l’esprit du théâtre forain ! Deux joyeux troubadours embarquent le public dans leur mission pleine de fantaisie faire naître, cultiver… et parfois même sauver ce trésor qu’est la joie. Un moment généreux, drôle et touchant, qui rassemble toutes les générations autour de l’essentiel.

Goûter et apéro offerts.

Dans le cadre de la 9ᵉ édition du Festival des Petites Bouilles, la Compagnie Tandem à Plumes vous invite à une aventure itinérante et poétique à travers les villages des Lisières de l’Oise.

À bord de leur roulotte tirée par deux ânes, les artistes installent chaque jour leur théâtre ambulant pour jouer Ainsi va la joie, accompagnés de spectacles et d’animations festives. Un moment de partage et de convivialité au cœur de notre territoire !

À Rethondes

– 10h30 Départ de la marche, rendez-vous Place de la Mairie direction Saint-Crépin-aux-Bois !

Au programme

– 12h30 Repas partagé sorti du sac (derrière la mairie),

– 14h00 Balades contées avec Dégourdi’son

– 14h00 à 16h00 Jeux en bois de Pascalou et Atelier de Fresh Flo (dessin).

– 16h00 Mini Bal fiesta avec la Cie du Tire-Laine,

– 18h00 Ainsi va la joie’ de la Cie Tandem à Plumes

Place à la bonne humeur avec Ainsi va la joie, un spectacle cabaret haut en couleurs qui fait revivre l’esprit du théâtre forain ! Deux joyeux troubadours embarquent le public dans leur mission pleine de fantaisie faire naître, cultiver… et parfois même sauver ce trésor qu’est la joie. Un moment généreux, drôle et touchant, qui rassemble toutes les générations autour de l’essentiel.

Goûter et apéro offerts. .

Saint-Crépin-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France lespetitesbouillespierrefonds@gmail.com

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English :

As part of the 9? edition of the Festival des Petites Bouilles, Compagnie Tandem à Plumes invites you on a poetic itinerant adventure through the villages of the Lisières de l’Oise.

Aboard their donkey-drawn wagon, the artists set up their mobile theater each day to perform Ainsi va la joie, accompanied by festive shows and entertainment. A moment of sharing and conviviality in the heart of our region!

In Rethondes

– 10:30 am: Start of the walk, meeting at Place de la Mairie in the direction of Saint-Crépin-aux-Bois!

Program:

– 12:30 pm: A packed lunch (behind the town hall),

– 2:00 pm: Storytelling walks with Dégourdi’son

– 2:00 pm to 4:00 pm: Pascalou’s wooden games and Fresh Flo’s drawing workshop.

– 4:00 pm: Mini Bal fiesta with Cie du Tire-Laine,

– 6 p.m.: Ainsi va la joie by Cie Tandem à Plumes

Make way for good humor with Ainsi va la joie, a colorful cabaret show that revives the spirit of fairground theater! Two merry troubadours embark the audience on their whimsical mission: to bring forth, cultivate? and sometimes even save the treasure that is joy. A generous, funny and touching moment that brings all generations together around the essential.

Complimentary snack and aperitif.

L’événement #3 Festival des Petites Bouilles à Saint-Crépin-aux-Bois Saint-Crépin-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-12 par Compiègne Pierrefonds Tourisme