3 Mega lotos Rue du 19 mars 1962 Saint-Jean-de-Liversay

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Liversay

3 Mega lotos

Rue du 19 mars 1962 Complexe socioculturel et éducatif Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Le Comité des Fêtes de Genouillé vous invite à 3 Mega Lotos, animé par Phil. Attention, places limitées, et une place, un joueur.

Tombola buvette, petite restauration. Vente de cartons supplémentaires sur place.

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Rue du 19 mars 1962 Complexe socioculturel et éducatif Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesgenouille17@gmail.com

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English :

The Genouillé Festival Committee invites you to 3 Mega Lotos games, hosted by Phil. Please note: space is limited, and each ticket is valid for one player.

Raffle, refreshments, and light snacks available. Additional tickets will be sold on site.

L’événement 3 Mega lotos Saint-Jean-de-Liversay a été mis à jour le 2026-08-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin