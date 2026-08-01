3 Mega lotos Rue du 19 mars 1962 Saint-Jean-de-Liversay
vendredi 21 août 2026 · Rue du 19 mars 1962 · Saint-Jean-de-Liversay
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Liversay
3 Mega lotos
Rue du 19 mars 1962 Complexe socioculturel et éducatif Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Le Comité des Fêtes de Genouillé vous invite à 3 Mega Lotos, animé par Phil. Attention, places limitées, et une place, un joueur.
Tombola buvette, petite restauration. Vente de cartons supplémentaires sur place.
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Rue du 19 mars 1962 Complexe socioculturel et éducatif Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesgenouille17@gmail.com
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English :
The Genouillé Festival Committee invites you to 3 Mega Lotos games, hosted by Phil. Please note: space is limited, and each ticket is valid for one player.
Raffle, refreshments, and light snacks available. Additional tickets will be sold on site.
L’événement 3 Mega lotos Saint-Jean-de-Liversay a été mis à jour le 2026-08-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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