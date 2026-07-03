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« Ce qu’on emporte quand tout disparaît »

Pour sa première création, le jeune Mohammed Al Qudwa raconte son histoire. Artiste et poète palestinien, il a déjà vécu, à tout juste 22 ans, cinq guerres à Gaza. En croisant des souvenirs concrets et des élans poétiques, il interroge l’enfant qu’il était, puis l’adolescent et le jeune adulte contraint de quitter son pays, laissant derrière lui la mémoire de sa vie passée. À travers la destruction d’un territoire, il questionne ce qui peut se transmettre quand tout semble perdu. Aujourd’hui, accueilli et soutenu par le Festival Paris l’été dans le cadre du programme PAUSE du Collège de France, il met des mots sur l’indicible. Mêlant théâtre, danse et karaté – Mohammed Al Qudwa fut sportif de haut niveau au sein de l’équipe nationale palestinienne – ce seul en scène poignant n’oublie jamais de convoquer l’humour et l’espoir.

Mohammed Al Qudwa et Martha Kiss Perrone dans le cadre du Festival Paris l’été

Du jeudi 30 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

jeudi, vendredi

de 18h30 à 19h45

payant

Tarif B

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-31T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-30T18:30:00+02:00_2026-07-30T19:45:00+02:00;2026-07-31T18:30:00+02:00_2026-07-31T19:45:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/3-saisons-et-1-corps



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