30 ans de la Fête du Plan d’Eau

Allée de la Grenouillère Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

.

Allée de la Grenouillère Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cdf.sar.37360@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 30 ans de la Fête du Plan d’Eau Saint-Antoine-du-Rocher a été mis à jour le 2025-09-26 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan