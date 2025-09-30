30 ans de la Fête du Plan d’Eau Saint-Antoine-du-Rocher
30 ans de la Fête du Plan d’Eau Saint-Antoine-du-Rocher samedi 13 juin 2026.
30 ans de la Fête du Plan d’Eau
Allée de la Grenouillère Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
.
Allée de la Grenouillère Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cdf.sar.37360@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 30 ans de la Fête du Plan d’Eau Saint-Antoine-du-Rocher a été mis à jour le 2025-09-26 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan