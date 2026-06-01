30 ans du club US Champdeniers Pamplie Pamplie
30 ans du club US Champdeniers Pamplie Pamplie samedi 20 juin 2026.
Pamplie
30 ans du club US Champdeniers Pamplie
Stade Pamplie Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le club de Champdeniers Pamplie fête ses 30 ans !
Il vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et pleine de souvenirs .
Stade Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 46 37 23
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English : 30 ans du club US Champdeniers Pamplie
L’événement 30 ans du club US Champdeniers Pamplie Pamplie a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Val de Gâtine