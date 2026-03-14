30e Festival de Chaillol

Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-17

Conjuguant les joies de la découverte musicale à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le Festival de Chaillol invite les artistes parmi les plus audacieux et les plus inspirés du moment pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.

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Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com

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English : 30th Festival of Chaillol

Born in Champsaur valley, this travelling music festival set against a stunning mountain backdrop offers an original programme of relaxation, walks and musical weekends, designed to introduce visitors to the heritage, wildlife and inhabitants of the Hautes-Alpes area.

L’événement 30e Festival de Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar