30e Fête du Couteau à Nontron

Centre-ville Nontron Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Vous pourrez acquérir des couteaux d’exception mais aussi et surtout découvrir l’art de la coutellerie à travers de nombreuses animations tout le long du week-end.

À Nontron, au cœur du Périgord Vert, une centaine de couteliers, artisans, créateurs et revendeurs venus du monde entier se retrouvent ainsi pour partager leur passion avec le public. Vous pourrez acquérir des couteaux d’exception mais aussi et surtout découvrir l’art de la coutellerie à travers de nombreuses animations tout le long du week-end. .

Centre-ville Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17 feteducouteau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 30e Fête du Couteau à Nontron

You?ll be able to buy exceptional knives, but above all you?ll be able to discover the art of cutlery through numerous events throughout the weekend.

L’événement 30e Fête du Couteau à Nontron Nontron a été mis à jour le 2026-03-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin