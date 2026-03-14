30e Fête du Couteau à Nontron Nontron
30e Fête du Couteau à Nontron Nontron samedi 1 août 2026.
30e Fête du Couteau à Nontron
Centre-ville Nontron Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Vous pourrez acquérir des couteaux d’exception mais aussi et surtout découvrir l’art de la coutellerie à travers de nombreuses animations tout le long du week-end.
À Nontron, au cœur du Périgord Vert, une centaine de couteliers, artisans, créateurs et revendeurs venus du monde entier se retrouvent ainsi pour partager leur passion avec le public. Vous pourrez acquérir des couteaux d’exception mais aussi et surtout découvrir l’art de la coutellerie à travers de nombreuses animations tout le long du week-end. .
Centre-ville Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 74 17 feteducouteau@gmail.com
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English : 30e Fête du Couteau à Nontron
You?ll be able to buy exceptional knives, but above all you?ll be able to discover the art of cutlery through numerous events throughout the weekend.
L’événement 30e Fête du Couteau à Nontron Nontron a été mis à jour le 2026-03-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin