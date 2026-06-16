Céramique enfant famille Ateliers métiers d’art Nontron
Céramique enfant famille Ateliers métiers d’art Nontron mercredi 8 juillet 2026.
Nontron
Céramique enfant famille
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Pour un temps partagé parent-enfant ou de créativité libre, chacun.e pourra laisser libre-cours à son imagination et se familiariser avec le travail de la terre. .
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 80 61 lepape.claire@yahoo.fr
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English : Céramique enfant famille
L’événement Céramique enfant famille Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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