Marché des Producteurs de Pays Place Alfred Agard Nontron
Marché des Producteurs de Pays Place Alfred Agard Nontron jeudi 2 juillet 2026.
Nontron
Marché des Producteurs de Pays
Place Alfred Agard Mairie Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Venez déguster le Périgord aux Marchés des Producteurs de Pays. restauration sur place ou à emporter. Pensez à apporter vos couverts, c’est bon pour la planète. .
Place Alfred Agard Mairie Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 84 00
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English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays Nontron a été mis à jour le 2026-05-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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