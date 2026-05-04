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Marché des Producteurs de Pays Place Alfred Agard Nontron

Marché des Producteurs de Pays Place Alfred Agard Nontron

Marché des Producteurs de Pays Place Alfred Agard Nontron jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Place Alfred Agard

Adresse : Mairie

Ville : 24300 Nontron

Département : Dordogne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Nontron

Marché des Producteurs de Pays

Place Alfred Agard Mairie Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Venez déguster le Périgord aux Marchés des Producteurs de Pays. restauration sur place ou à emporter. Pensez à apporter vos couverts, c’est bon pour la planète.   .

Place Alfred Agard Mairie Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 84 00 

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English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Nontron a été mis à jour le 2026-05-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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