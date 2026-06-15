Nontron

Restitution finale de l’année de résidence de l’ENSAD

1 boulevard Gambetta Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Entre balade, déclamation, exposition, discussion, stands de présentation et apéro, les résident.es de l’ENSAD vous invitent à découvrir les projets amorcés cette année.

14h30 Rendez-vous à la maison de l’ENSAD pour le départ d’une balade Nontronnaise, à la rencontre des quatre projets portés cette année.

15h 15h30 Aménagement des cours d’école École Anatole France

15h45 16h15 Les pratiques culturelles comme acte de santé territoriale Halle de la Mairie

16h30 17h00 La Forêt en ébullition MFR (Maison Familiale Rurale)

17h 17h30 Prêter attention, Éveiller l’attention La Loco

Rendez-vous ensuite à 17h30 pour un apéro, des conversations et des stands de projets à la Loco .

1 boulevard Gambetta Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine design.ruraux@ensad.fr

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English : Restitution finale de l’année de résidence de l’ENSAD

L’événement Restitution finale de l’année de résidence de l’ENSAD Nontron a été mis à jour le 2026-06-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin