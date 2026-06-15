Restitution finale de l’année de résidence de l’ENSAD Nontron
Restitution finale de l’année de résidence de l’ENSAD Nontron mercredi 1 juillet 2026.
Nontron
Restitution finale de l’année de résidence de l’ENSAD
1 boulevard Gambetta Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Entre balade, déclamation, exposition, discussion, stands de présentation et apéro, les résident.es de l’ENSAD vous invitent à découvrir les projets amorcés cette année.
14h30 Rendez-vous à la maison de l’ENSAD pour le départ d’une balade Nontronnaise, à la rencontre des quatre projets portés cette année.
15h 15h30 Aménagement des cours d’école École Anatole France
15h45 16h15 Les pratiques culturelles comme acte de santé territoriale Halle de la Mairie
16h30 17h00 La Forêt en ébullition MFR (Maison Familiale Rurale)
17h 17h30 Prêter attention, Éveiller l’attention La Loco
Rendez-vous ensuite à 17h30 pour un apéro, des conversations et des stands de projets à la Loco .
1 boulevard Gambetta Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine design.ruraux@ensad.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Restitution finale de l’année de résidence de l’ENSAD
L’événement Restitution finale de l’année de résidence de l’ENSAD Nontron a été mis à jour le 2026-06-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Nontron (Dordogne)
- Marché des Producteurs de Pays Place Alfred Agard Nontron 25 juin 2026
- Ouverture du festival Errances Photographiques Nontron 27 juin 2026
- Exposition Errances Photographiques Nontron 27 juin 2026
- 100ème anniversire du Tennis Club Le Gui stade Nontron 27 juin 2026
- Vide-greniers Nontron 28 juin 2026