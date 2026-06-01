Nontron

Ouverture du festival Errances Photographiques

Place Paul Bert Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

9h30 sur la Place Paul-Bert ouverture officielle du festival par les organisateurs. Les photographes présenteront leurs séries, leurs démarches artistiques 20h30, le public est invité à rejoindre l’Auditorium Paul-Bert pour une table ronde réunissant plusieurs photographes exposés

9h30 sur la Place Paul-Bert ouverture officielle du festival par les organisateurs. Les photographes présenteront leurs séries, leurs démarches artistiques et échangeront avec le public autour des thèmes de l’enfance, de la transmission, de la mémoire et des liens intergénérationnels.

20h30, le public est invité à rejoindre l’Auditorium Paul-Bert pour une table ronde réunissant plusieurs photographes exposés. Cette rencontre permettra d’aborder les questions de la représentation de l’enfance, de la mémoire familiale, du devoir de mémoire et du rôle de la photographie dans la transmission des histoires individuelles et collectives. .

Place Paul Bert Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Ouverture du festival Errances Photographiques

9:30 a.m. at Place Paul-Bert: official opening of the festival by the organizers. The photographers will present their series and artistic approaches 8:30 p.m., the public is invited to gather at the Paul-Bert Auditorium for a panel discussion featuring several of the exhibiting photographers

L’événement Ouverture du festival Errances Photographiques Nontron a été mis à jour le 2026-06-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin