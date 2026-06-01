100ème anniversire du Tennis Club Le Gui stade Nontron
100ème anniversire du Tennis Club Le Gui stade Nontron samedi 27 juin 2026.
Nontron
100ème anniversire du Tennis Club Le Gui
stade Masvicomteaux Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tennis, padel, pickleball, concours de pétanque, jeux gonflables, tir à l’arc, grillades frites le midi et à partir de 20h soirée paëlla avec animation musicale par Galaxy Animation sur réservation. .
stade Masvicomteaux Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 82 83 40
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English : 100ème anniversire du Tennis Club Le Gui
L’événement 100ème anniversire du Tennis Club Le Gui Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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