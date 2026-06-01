Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

100ème anniversire du Tennis Club Le Gui stade Nontron

100ème anniversire du Tennis Club Le Gui stade Nontron

100ème anniversire du Tennis Club Le Gui stade Nontron samedi 27 juin 2026.

Lieu : stade

Adresse : Masvicomteaux

Ville : 24300 Nontron

Département : Dordogne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Nontron

100ème anniversire du Tennis Club Le Gui

stade Masvicomteaux Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tennis, padel, pickleball, concours de pétanque, jeux gonflables, tir à l’arc, grillades frites le midi et à partir de 20h soirée paëlla avec animation musicale par Galaxy Animation sur réservation.   .

stade Masvicomteaux Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 82 83 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 100ème anniversire du Tennis Club Le Gui

L’événement 100ème anniversire du Tennis Club Le Gui Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

À voir aussi à Nontron (Dordogne)