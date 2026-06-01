100ème anniversire du Tennis Club Le Gui stade Nontron samedi 27 juin 2026.

Nontron

100ème anniversire du Tennis Club Le Gui

stade Masvicomteaux Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tennis, padel, pickleball, concours de pétanque, jeux gonflables, tir à l’arc, grillades frites le midi et à partir de 20h soirée paëlla avec animation musicale par Galaxy Animation sur réservation. .

stade Masvicomteaux Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 82 83 40

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English : 100ème anniversire du Tennis Club Le Gui

L’événement 100ème anniversire du Tennis Club Le Gui Nontron a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin