Nontron

Exposition Errances Photographiques

Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-27

Sixième édition consacrée au thème Génération(s) Festival de photographie contemporaine à ciel ouvert, les Errances Photographiques investissent chaque été les rues de la ville avec près d’une centaine de photographies grand format accessibles gratuitement à toutes et tous.

Sixième édition consacrée au thème Génération(s) Festival de photographie contemporaine à ciel ouvert, les Errances Photographiques investissent chaque été les rues de la ville avec près d’une centaine de photographies grand format accessibles gratuitement à toutes et tous. .

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition Errances Photographiques

The sixth edition, dedicated to the theme “Generation(s) %BB An open-air contemporary photography festival, Les Errances Photographiques takes to the city streets every summer with nearly a hundred large-format photographs accessible free of charge to everyone.

L’événement Exposition Errances Photographiques Nontron a été mis à jour le 2026-06-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin