30e Foire aux vins et à la gastronomie Mailly-Champagne
30e Foire aux vins et à la gastronomie Mailly-Champagne samedi 23 mai 2026.
Mailly-Champagne
30e Foire aux vins et à la gastronomie
Rues du village Mailly-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
Tout public
Mailly Animations organise sa 30ème Foire aux Vins et à la gastronomie les 23, 24 et 25 mai 2026 lors du weekend de la Pentecôte à Mailly-Champagne.
Une centaine d’exposants avec des spécialités de toute la France, reçus chez les habitants sur un parcours dans notre village.
Restaurations diverses sur place.
Retrouvez au fil de votre balade nos fanfares et autres animations pour petits et grands.
Entrée gratuite
Pour la dégustation Verre obligatoire à 3€
Horaires
Samedi 23 mai 14h 20h
Dimanche 24 mai 10h 19h
Lundi 25 mai 10h 18h .
Rues du village Mailly-Champagne 51500 Marne Grand Est
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English : 30e Foire aux vins et à la gastronomie
L’événement 30e Foire aux vins et à la gastronomie Mailly-Champagne a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT de la Marne