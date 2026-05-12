30ème Endurance Équestre Givardon
30ème Endurance Équestre Givardon dimanche 12 juillet 2026.
Givardon
30ème Endurance Équestre
3 Les Nérondes Givardon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
De 20 à 100km
Amateur, pro et club
buvette, crêpes et foodtruck
Box sur réservation .
3 Les Nérondes Givardon 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 73 39 81 aevg@gmail.com
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English :
From 20 to 100km
Amateur, pro and club
L’événement 30ème Endurance Équestre Givardon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry