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30ème Endurance Équestre Givardon

30ème Endurance Équestre Givardon

30ème Endurance Équestre Givardon dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : 3 Les Nérondes

Ville : 18600 Givardon

Département : Cher

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Givardon

30ème Endurance Équestre

3 Les Nérondes Givardon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

De 20 à 100km
Amateur, pro et club
buvette, crêpes et foodtruck
Box sur réservation   .

3 Les Nérondes Givardon 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 73 39 81  aevg@gmail.com

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English :

From 20 to 100km
Amateur, pro and club

L’événement 30ème Endurance Équestre Givardon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire en Berry