Cieutat

30ème Festival des Maynats

à la salle des fêtes CIEUTAT Cieutat Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 17:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

18h00 Les Extras Voyages dès 6 ans Salle des fêtes

Ouverture des portes à 17h30

Fondée en 1995, Les Maynats est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. Régie par la loi de 1901, elle est exclusivement constituée de membres bénévoles. Son action est fondée sur l’idée suivante si l’on veut faire découvrir le spectacle vivant à des gens qui, pour différentes raisons ne vont jamais dans un théâtre, il convient d’amener le spectacle au plus près de chez eux. .

à la salle des fêtes CIEUTAT Cieutat 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

18h00 ? Les Extras Voyages ? from age 6 ? Salle des fêtes

Doors open at 5:30pm

L’événement 30ème Festival des Maynats Cieutat a été mis à jour le 2026-04-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65